Trump denuncia que espiaron contra su campaña

El presidente Donald Trump dijo el domingo que documentos recientemente divulgados relacionados a grabaciones secretas de su ex asesor de campaña Carter Page "confirman con poco margen de duda" que los servicios de inteligencia engañaron a las cortes que autorizaron las grabaciones. Pero legisladores de ambos partidos dijeron que los documentos no indican nada inapropiado.

Los documentos han sido el centro de una tormenta política durante meses. Algunos republicanos han insinuado que el FBI tergiversó evidencias para obtener autorización judicial para vigilar a Page mientras investigaban posible conspiración entre el gobierno ruso y el asesor de Trump. Los documentos no fueron públicos hasta el sábado, cuando salieron a la luz a través de la Ley de Libertad de Información.

Los documentos judiciales, a pesar de tener secciones censuradas, muestran que el FBI le dijo al tribunal que Page "ha estado colaborando y conspirando con el gobierno ruso". La agencia también dijo a la corte que "el FBI cree que Page ha sido blanco de los intentos del gobierno ruso por reclutarlo".

Los documentos fueron parte de la solicitud que funcionarios presentaron para obtener la autorización ante una corte encargada de casos de espionaje, que aprobó la vigilancia de Page.

Trump tuiteó el domingo que los documentos "como siempre están bastante censurados de manera ridícula pero confirman con poco margen de duda que el Departamento de 'Justicia' y el FBI engañaron a las cortes. ¡Cacería de Brujas Manipulación, un Fraude!"

El representante demócrata Adam Schiff, de California, más alto miembro demócrata en la Comisión de Espionaje de la cámara baja, dijo que los documentos detallan "por qué el FBI estaba tan preocupado de que Carter Page pudiera actuar como agente de una potencia extranjera".

"Fue una buena solicitud y renovaciones aprobadas por cuatro diferentes jueces nombrados por tres diferentes presidentes republicanos", dijo Schiff en el programa "This Week", de ABC.

El republicano Marco Rubio también estuvo en desacuerdo con Trump y dijo que no cree que el FBI hizo algo inapropiado al obtener autorización judicial para ir en contra de Page.

"Sobre este asunto tengo una manera de pensar diferente a la del presidente y la Casa Blanca", dijo Rubio en el programa "Face the Nation", de CBS. "Ellos no espiaron a la campaña según lo que he visto hasta ahora. Aquí hay una persona que ha alardeado abiertamente sobre sus vínculos a Rusia y los rusos".

Page ha negado ser agente de Rusia, algo que volvió a decir el domingo en CNN.

"No, nunca he sido agente de una potencia extranjera", dijo.

En una carta del 2013, Page se describió a sí mismo como un "asesor informal" para el Kremlin pero ahora dijo a CNN que llamarlo asesor "es realmente voltear la información".