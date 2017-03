Trump dice que Alemania le debe mucho dinero a la OTAN

El presidente Donald Trump dijo el sábado en Twitter que Alemania le debe "vastas sumas de dinero" a la OTAN, que a Estados Unidos "se le debe pagar más" por proveer defensa y que los aliados europeos necesitan cumplir si desean seguir beneficiándose de la alianza militar.

Trump envió los tuits el sábado desde su residencia de descanso en Florida, donde pasará el fin de semana, un día después de reunirse con la líder alemana.

"A pesar de lo que han escuchado de las NOTICIAS FALSAS, tuve una GRAN reunión con la canciller alemana Angela Merkel", tuiteó el presidente. "Sin embargo, Alemania debe... vastas sumas de dinero a la OTAN ¡y a Estados Unidos se le debe pagar más por la poderosa y muy costosa defensa que provee a Alemania!".

