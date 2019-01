Trump dice a estadounidenses que eviten Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles a los estadounidenses que no vayan a Venezuela ante la crisis política.

En un tuit publicado en la madrugada del miércoles, Trump escribió que hay una "protesta masiva prevista para hoy”. "Los estadounidenses no deberían viajar a Venezuela hasta nuevo aviso”, agregó.

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, busca aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro con paros en toda Venezuela. Guaidó se autodeclaró el líder legítimo del país hace una semana y dijo que el país está preparado para un cambio.

El asediado gobierno socialista de Maduro prohibió la salida del líder opositor del país mientras se le investiga por actividades antigubernamentales.

Estados Unidos y otras dos docenas de países respaldan a Guaidó. Trump impuso además nuevas sanciones a la nación petrolera que podrían exacerbar el hambre ante una situación de grave crisis económica.

"Maduro (está) dispuesto a negociar con la oposición en Venezuela tras las sanciones de EEUU y el recorte en los ingresos por petróleo. Guaidó está siendo blanco del Tribunal Supremo venezolano".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está dispuesto a negociar con la oposición del país, dijo en una entrevista el miércoles.

Las declaraciones de Maduro a la agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti se produjeron en medio de una grave crisis política en la nación sudamericana. El líder opositor, Juan Guaidó, se autodeclaró presidente interino del país la semana pasada e instó a la ciudadanía a desafiar a Maduro convocando paros para el miércoles.

En la entrevista, Maduro dijo que está "dispuesto a sentarse en conversaciones con la oposición por el bien de la paz y el futuro de Venezuela”. El mandatario señaló además que el diálogo podría estar mediado por otros países.

Rusia es uno de los aliados más firmes de Maduro y se ofreció a ejercer de mediador.

El líder de la oposición, Juan Guaidó, busca aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro con paros en toda Venezuela el miércoles, un día después de que el asediado gobierno socialista prohibió la salida de Guaidó del país mientras se le investiga por actividades antigubernamentales.

El hombre que desafía el reclamo de Maduro a la presidencia instó a los venezolanos a salir de sus casas y dejar sus puestos de trabajos durante dos horas a partir del mediodía, en la primera movilización masiva desde que se autodeclaró el líder legítimo de la nación hace una semana en otra ronda de multitudinarias protestas.

Los últimos movimientos políticos en Venezuela hicieron que dos docenas de países, incluyendo Estados Unidos y varias grandes naciones latinoamericanas, respaldasen a Guaidó. El gobierno de Donald Trump impuso además nuevas sanciones a la nación petrolera que podrían exacerbar el hambre ante una situación de grave crisis económica.

Pero Maduro se mantiene firme en su negativa a renunciar.

