Trump elogia el trabajo de Guterres en la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrojó por la borda este viernes sus pasadas críticas a las Naciones Unidas, al no escatimar elogios a su secretario general, Antonio Guterres.

Al recibir a Guterres en el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump dijo que mantenían una relación de "amigos" y elogió sus esfuerzos para reformar el organismo mundial.

"Usted ha hecho un trabajo muy, muy impresionante en las Naciones Unidas", dijo Trump. "Se necesita talento y ha tenido talento", señaló.

"Tengo que decir que las Naciones Unidas tienen un enorme potencial. En los últimos años no ha sido empleada como debió", agregó el presidente estadounidense.

Se preveía que en la reunión se abordaría la reforma de la ONU. "Creo seriamente que vivimos en un mundo convulsionado, pero necesitamos una ONU fuerte, reformada y modernizada", afirmó Guterres.

Durante el discurso inaugural ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, Trump tomó distancia de la política de su predecesor de promover los valores democráticos en el mundo.

Defendió, en cambio, la idea de que "cada nación use su soberanía como base para la cooperación mutua.

Esta fue la primera reunión formal de Guterres con Trump en la Casa Blanca tras un breve encuentro con el presidente estadounidense en abril.

Today, it was an honor to have @UN

Secretary-General @AntonioGuterres at the @WhiteHouse. Speaking for the U.S.A., we appreciate all you do! pic.twitter.com/Sk0Jcazzxw