Trump exhorta seguidores asistir a juramentación

Trump tuiteó el viernes por la madrugada que "espero todos los partidarios y todos los que QUIEREN DEVOLVERLE GRANDEZA A ESTADOS UNIDOS irán a Washington el 20 de enero. ¡Será un GRAN SHOW!"

Trump prestará juramento como 45to presidente de los Estados Unidos el 20 al mediodía. Una treintena de organizaciones han dicho que participarán del desfile posterior.

El presidente electo Donald Trump dice que México reembolsará a los contribuyentes por el nuevo muro fronterizo y que Estados Unidos pagará "en aras de la velocidad".

Los colaboradores de Trump estudian un plan para pedirle al Congreso que garantice que habrá fondos disponibles en las arcas para pagar el muro. Pero Trump se apoyará en una ley vigente que autoriza erigir cercas e instalar tecnología en la frontera con México.

Este posible enfoque fue confirmado por dos funcionarios del Congreso y un funcionario de la transición enterados de las discusiones; todos hablaron bajo la condición de anonimato.

Trump tuiteó el viernes: "La prensa deshonesta no informa que el dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (en aras de la velocidad), ¡ será reembolsada por México más adelante!"

