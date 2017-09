Trump expresa apoyo a habitantes de México luego de sismo

El presidente estadounidense Donald Trump expresó por Twitter su apoyo a los habitantes de México, menos de dos horas después de que un violento sismo sacudiera la capital del país.

"Que Dios bendiga a la gente de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ayudarlos", expresó Trump, cuyas relaciones con México son pésimas. Se le reprochó que hubiera esperado varios días antes de transmitir sus condolencias luego del terrible terremoto que azotó el sur del país, provocando un centenar de víctimas fatales.

God bless the people of Mexico City. We are with you and will be there for you.