Trump dice que investigará presunto fraude electoral

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que solicitará una investigación sobre un presunto fraude en las elecciones de noviembre, en las que resultó elegido.

"Voy a solicitar una gran investigación sobre fraude electoral, incluyendo a quienes estaban registrados para votar en dos estados, aquellos que son ilegales e incluso aquellos registrados que están muertos (algunos desde hace mucho tiempo). Según los resultados, reforzaremos los procedimientos de votación", escribió el mandatario en TwitterDonañd.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....