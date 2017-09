Trump llama “loco” al mandatario norcoreano Kim Jong Un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar el viernes al mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, afirmando que “se verá puesto a prueba como nunca antes”.

“Kim Jong Un de Corea del Norte, que es obviamente un loco al que no importa matar o provocar hambre a su pueblo, ¡se verá puesto a prueba como nunca antes!”, escribió Trump en un tuit antes del amanecer, en una escalada de la guerra dialéctica que han librado ambos países en los últimos días.

El comentario del presidente de Estados Unidos respondía a un poco habitual comunicado de Kim, que calificó a Trump de “trastornado” y advirtió que “pagará cara” su amenaza de “destruir totalmente” Corea del Norte si esta ataca.

Horas más tarde de ese comunicado, el ministro norcoreano de Exteriores dijo que su país podría probar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico, según medios.

