Trump asegura que hay "muchos muertos" por el "terrible" tiroteo en Texas

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este sábado que hay "muchos muertos" por el "terrible" tiroteo ocurrido esta mañana en un centro comercial de El Paso (Texas) y prometió ayuda federal a las autoridades locales y estatales.

"Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Los informes son muy malos, muchos muertos", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter, sin dar cifras.

El mandatario agregó que "estaba trabajando con las autoridades locales y estatales, y las fuerzas de seguridad" y que había "hablado con el gobernador para ofrecer el total apoyo del gobierno federal".

"Que Dios esté con todos ustedes!", concluyó.

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday