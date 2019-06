Trump planea nombrar a exfuncionario como zar fronterizo

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que planea nombrar a un exdirector interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) como zar fronterizo, que le reportará directamente a él.

En declaraciones al programa de televisión Fox & Friends, Trump agregó que Tom Homan "probablemente" trabajará desde la Casa Blanca, pero que pasará mucho tiempo en la frontera entre ambas naciones.

Homan ha sido director interino del ICE desde que Trump asumió el cargo. En abril de 2018, menos de seis meses después de haber sido nominado, Homan se retiró de la candidatura para el puesto permanente. Dijo entonces que se retiraría para concentrarse más en su familia.

Homan, un colaborador frecuente de Fox News, no respondió de momento los mensajes dejados por The Associated Press en busca de comentarios.

Trump agregó que no ha decidido si nominar al secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, para el puesto a tiempo completo.