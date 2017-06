Trump se mofa de presentadora de TV, dice que está loca

El presidente Donald Trump se mofó del aspecto y temperamento de una presentadora de un programa periodístico de la TV por cable y dijo que ha dejado de verlo.

En una serie de tuits el jueves por la mañana, el presidente atacó a Mika Brzezinski y Joe Scarborough, quienes han criticado a Trump en su programa “Morning Joe” en el canal MSNBC.

“Supe que @Morning Joe con malos ratings habla mal de mí (no lo veo más). Entonces por qué la idiota loca Mika con el psicótico Joe vinieron... a Mar-a-Lago 3 noches seguidas en Año Nuevo e insistieron en estar conmigo. Ella sangraba de un estiramiento facial. ¡Dije que no!”.

Brzezinski respondió en Twitter con una foto de una caja del cereal Cheerios con la frase “hecho para manitas”. Fue una burla a Trump, siempre susceptible por el tamaño de sus manos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a preguntas sobre los tuits, entre ellas el motivo del enojo del presidente.

En la edición del miércoles, Brzezinski y Scarborough se burlaron de Trump por exhibir en varios de sus clubes de golf una carátula falsa de la revista Time en la que él aparece.

“Eso es patético”, dijo Brzezinski en el programa.

Unos 15 minutos antes del tuit presidencial, el director de redes sociales de la Casa Blanca, Dan Scavino, también atacó a los periodistas.

“#EstúpidaMika y su amante #CelosoJoe están perdidos, confundidos & tristes desde que @POTUS @realDonaldTrump dejó de responder a sus llamadas. Chiflados”.

Trump tiene razón al decir que los presentadores estuvieron en el club del presidente en Florida. Según Scarborough, habían ido a organizar una entrevista con Trump.

