El beso de Trump a presidente de Comisión Europea fue "de su iniciativa" dice Juncker

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó el viernes que fue Donald Trump el que tomó la iniciativa de saludarlo con un beso cuando lo recibió el miércoles en Washington, una foto que tuiteó el mandatario estadounidense y fue muy comentada.

La foto de ambos en la Casa Blanca muestra a Trump y a Juncker saludándose con un beso.

"De manera sorprendente, y a diferencia de mi comportamiento habitual, la iniciativa no fue mía", dijo Juncker el viernes a la televisión pública alemana ARD.

El episodio "resumía bien el ambiente del momento. Fue Trump el que publicó la foto, no yo", agregó.

Trump acompañó su tuit con el comentario: "De pura evidencia, la Unión Europea, representada por @JunckerEU y Estados Unidos, representado por su servidor, se aman!".

Luego de meses de tensiones, Trump y Juncker anunciaron el miércoles un pacto para desactivar la tensión comercial con una serie de decisiones que abarcan a la agricultura, la industria y la energía pero cuya exacta magnitud aún no fue expresada.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0