Trump dirá la próxima semana la sede para cumbre con Kim. MATTHEW LEE y DEB RIECHMANN (Associated Press)

El presidente Donald Trump dijo el jueves que anunciará la próxima semana el sitio y la fecha para la segunda cumbre que tiene planeada con el líder de Corea del Norte Kim Jong Un para fines de febrero.

Posteriormente, el mandatario estadounidense señaló que probablemente haga el anuncio durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, el cual está programado para el martes.

“Ellos realmente quieren la reunión”, comentó Trump a los reporteros, y afirmó que su gobierno ha hecho un “progreso tremendo” para frenar las ambiciones nucleares de Corea del Norte.

El presidente dijo que antes de asumir el cargo en enero de 2017, “parecía que íbamos a la guerra con Corea del Norte. Ahora, no hay pruebas de misiles. No hay pruebas de cohetes, no hay pruebas nucleares. Hemos recuperado a nuestros prisioneros, a nuestros rehenes. Estamos recuperando nuestros restos”.

Desde hace tiempo, Trump ha afirmado que su acercamiento con Kim y su primera cumbre realizada en junio del año pasado en Singapur, han puesto a Estados Unidos y a Corea del Norte en el camino hacia la paz. Pero su lista de logros concretos no ha crecido en los meses posteriores a la reunión y sus propios jefes de inteligencia creen que es poco probable que Kim entregue voluntariamente sus armas nucleares o los misiles capaces de transportarlas.

La evaluación de inteligencia del gobierno no respalda la idea de que Kim eliminará sus armas nucleares o la capacidad de fabricar más, comentó Dan Coats, director de Inteligencia Nacional, al Congreso el martes.

Trump tuiteó en respuesta: “¡Tal vez Inteligencia debería regresar a la escuela!”.

El secretario de Estado Mike Pompeo, quien ha dirigido la campaña diplomática con Corea del Norte, ha enviado un equipo a Asia para hacer preparativos para la cumbre. No ha definido una sede para la reunión. Se están considerando Vietnam, Tailandia, Hawai y Singapur.