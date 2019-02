Trump quiere cambiar la tradición del 4 de julio y dar un discurso

Tras abandonar su idea de un gran desfile militar en Washington, el presidente Donald Trump anunció el domingo que para el Día de la Independencia, el 4 de julio, celebrará "uno de los mayores" eventos en la historia de la capital estadounidense.

"RESERVEN LA FECHA", escribió el mandatario en Twitter, donde contó que el evento llevará por nombre "Un homenaje a Estados Unidos" y se celebrará en el extremo occidental del National Mall. "Gran exhibición de fuegos artificiales, entretenimiento y un discurso de su presidente favorito, ¡yo!", indicó.

Cada año, decenas de miles de personas se reúnen en los enormes jardines del National Mall, en el centro de Washington, con mantas y picnics para ver los fuegos artificiales. Pero normalmente el presidente no da un discurso.

Después de ser testigo del desfile militar por el Día de la Bastilla en París en 2017 junto al presidente francés Emmanuel Macron, Trump quería un desfile igualmente impactante para el Día de los Veteranos en Washington, con tropas marchando, convoys de vehículos blindados y el sobrevuelo de aviones de combate.

Pero sus asesores militares le sugirieron que desistiera de la idea, después de que se revelara que un evento de ese tipo podría llegar a costar unos 92 millones de dólares a los contribuyentes.

Al desistir de su plan en agosto del año pasado, Trump escribió en Twitter: "Quizás hagamos algo el próximo año en D.C. cuando los costos hayan bajado. Ahora podremos comprar más jets de combate!".

El evento del Día de la Independencia será en el Monumento a Lincoln, construido en honor al 16 presidente de Estados Unidos. El monumento, con sus grandes escalones que dan a un largo estanque rectangular, suele ser escenario de discursos o conciertos.

De hecho, allí tuvo lugar uno de los mayores eventos en la historia de la capital estadounidense, el celebrado discurso "Tengo un sueño" que dio el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. el 28 de agosto de 1963 ante unas 250.000 personas.

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me!