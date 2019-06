Trump recauda fondos en el primer día oficial de su campaña para reelección

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunió este miércoles en Miami con un grupo de partidarios antes de un almuerzo para recaudar fondos para la campaña con vistas a su reelección, que comenzó oficialmente ayer en Orlando.

Ambas actividades están cerradas a la prensa, según los periodistas que le acompañan en este viaje a Florida con fines eminentemente electorales.

En coincidencia con esta visita de Trump al sureste de Florida, adonde llegó el martes por la noche procedente de Orlando, la cadena Telemundo anunció que este jueves emitirá una entrevista realizada al presidente por el presentador José Díaz-Balart, hermano del congresista republicano de origen cubano Mario Díaz-Balart.

Se trata de la primera entrevista que Trump concede a una cadena de televisión en español en Estados Unidos desde que asumió la presidencia en enero de 2017, según un comunicado de Telemundo.

En cuanto a las otras actividades de este miércoles, según medios políticos de Florida como el boletín digital Sunburn, el costo de asistir al almuerzo en el hotel y club de golf Trump National Doral Miami es de 100.000 dólares por persona y el de participar en el encuentro previo de 250.000 dólares.

Aunque la campaña se lanzó oficialmente este martes, la realidad es que llevaba recaudando fondos desde mucho antes.

Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2019, se recibieron más de 35 millones de dólares en contribuciones individuales y otros 57 millones de "otros comités autorizados", según los datos de la Comisión Electoral Federal (FEC).

En un mensaje en Twitter, la presidenta del Comité Nacional Republicano (RNC), Ronna McDaniel, dijo este miércoles que en un solo día Trump logró contribuciones a su campaña por 24,8 millones de dólares.

MCDaniel no dice cuándo se logró ese récord diario de recaudación, pero asegura que "el entusiasmo en todo el país por este presidente no tiene parangón y no se ha visto nunca antes".

Las encuestas, al menos las que se refieren a Florida, contradicen las palabras de la líder republicana.

Más de la mitad de los hispanos de Florida, especialmente las mujeres, no apoyan la reelección del presidente en 2020 y dicen que votarán por un candidato demócrata, según una encuesta publicada por el grupo Telemundo.

El 56 % de los hispanos del "estado del sol", que tiene un 20 % de población inmigrante, rechaza un nuevo mandato presidencial del republicano de 73 años, un 34 % dijo que votará por él y un 10 % que aún no tiene decidido por quién votar, de acuerdo con la encuesta realizada por la firma Mason-Dixon del 6 al 11 de junio.

Según otra encuesta, esta de ámbito general y divulgada el martes, Trump está en Florida por detrás de seis posibles rivales demócratas en las elecciones de 2020.

El sondeo efectuado entre votantes de Florida por la Universidad de Quinnipiac refleja que en una eventual carrera entre Trump y el exvicepresidente Joe Biden el republicano se sitúa 9 puntos porcentuales por debajo (41 % frente a 50 %) en este vital estado en las presidenciales.

El otro gran favorito entre los demócratas, el senador Bernie Sanders, recibe en Florida el 48 % de intención de voto, frente a un 42 % de Trump.

En su cuenta oficial en Twitter, Trump dijo este miércoles que si no fuera por la "caza de brujas" que fue la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones de 2016 y las "noticias falsas" de los medios estaría 20 puntos por delante en las encuestas.

"¡Pero estoy ganando de todos modos!", apostilló.