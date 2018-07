Trump recurre a Twitter para volver a hablar de Rusia

El presidente Donald Trump recurrió a Twitter el miércoles temprano para volver a hablar del tema de Rusia y su relación con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump tuiteó que algunas personas "ODIAN" el hecho de que "se lleva bien" con Putin y que dicha gente "preferiría ir a la guerra antes que ver esto".

En otro tuit, Trump dijo que Moscú se comprometió a ayudar en las delicadas negociaciones con Corea del Norte, pero no dio detalles. “Rusia ha aceptado ayudar con Corea del Norte, donde las relaciones con nosotros son muy buenas y el proceso avanza”, escribió en la red social.

Trump causó críticas después de reunirse el lunes con Putin en Finlandia y cuestionar la investigación estadounidense sobre la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

Bajo la presión de su propio partido, Trump se retractó el martes. Pero el miércoles, tuiteó que él y Putin se llevaban bien, lo que "realmente molestó a muchos enemigos que querían ver un combate de boxeo".

En otro mensaje en Twitter temprano dijo que "mucha gente en los niveles más altos de la inteligencia amó la presentación de mi conferencia de prensa en Helsinki". No mencionó haberse retractado en conferencia el martes.

Agregó que la cumbre en Helsinki fue un "gran éxito" y culpó a los “Medios de Noticias Falsas" por las opiniones contrarias.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!