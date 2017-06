Trump usa redes sociales para quejarse de investigaciones

Donald Trump recurrió a las redes sociales para quejarse de la investigación de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses al tiempo que Robert Mueller parecía ampliarla para determinar si hubo obstrucción de justicia por parte del presidente.

“¡Ustedes presencian la mayor CACERÍA DE BRUJAS de la historia política estadounidense - dirigida por gente muy mala y conflictuada!” tuiteó Trump en un par de mensajes en los que aludió a su consigna de campaña “Devolver la grandeza a Estados Unidos”.

El presidente expresó su enfado con las noticias de que aparentemente la investigación indagará en si cometió obstrucción de justicia al despedir al director del FBI James Comey, quien había estado a cargo del asunto. Poco después del despido de Comey, un funcionario del Departamento de Justicia invitó a Mueller a hacerse cargo de la pesquisa como fiscal especial.

Estos tuits son los ataques más recientes y directos de Trump al jefe de una investigación que según él es innecesaria y perturbadora. Durante la semana algunos de sus defensores más fervientes, como su hijo Donald, su asesora Kellyanne Conway y su amigo y ocasional consejero Newt Gingrich han cuestionado la investigación en términos similares.

Gingrich, expresidente de la cámara baja cuya esposa aguarda la ratificación del Senado como embajadora ante el Vaticano, acusó a Mueller en varios mensajes por las redes sociales de dirigir una investigación tendenciosa con el objeto de provocar la caída de Trump. Mueller es un exdirector del FBI respetado por ambos partidos.

“Mueller está lanzando una red de obstrucción, asuntos financieros y todos los aspectos de la vida de Trump y las vidas de sus allegados”, tuiteó Gingrich, y añadió, “muy peligroso”.

Hace apenas unas semanas, Gingrich elogió la integridad de Mueller. Esta semana, dijo a The Associated Press que su posición empezó a cambiar cuando Comey declaró ante el Senado que había filtrado sus memorandos personales para provocar la designación de un fiscal especial.

Gingrich considera problemáticos la amistad de Mueller con Comey y su designación de varios investigadores que han donado dinero a campañas demócratas. Dijo que Trump lo llamó el lunes por la noche para discutir esas inquietudes.

You are witnessing the single greatest WITCH HUNT in American political history - led by some very bad and conflicted people! #MAGA