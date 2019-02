Trump no descarta que soldados replegados de Siria sean destinados a Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó hoy que los más de 2.000 soldados estadounidenses que se van a replegar de Siria sean destinados a Irak.

"Las 2.500 personas que tenemos (en Siria) irán a diferentes partes del mundo. Puede que vayan a Irak, donde tenemos una base potente", dijo el mandatario en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump defendió, además, su decisión de retirar a esos militares de Siria: "He hecho algo que nadie más ha sido capaz de hacer en un periodo corto de tiempo como nosotros -agregó-. Van a escuchar que el califato ha sido derrotado 100 %. Esto no significa que no haya gente mala caminando por ahí y atando bombas (a su cuerpo) y todas esas cosas. Pero hemos hecho un trabajo que nadie más ha podido hacer".

El presidente hizo mención a los 200 militares de EE.UU. que permanecerán en el territorio sirio tras el repliegue del grueso del contingente castrense como una especie de "fuerza de paz".

"Podemos dejar una pequeña fuerza junto a otras... Ya sean tropas de la OTAN... Para que no vuelva a empezar de nuevo (el EI). A mucha gente le gusta esa idea. Estoy abierto a ideas", indicó.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reveló este jueves que "un pequeño grupo de fuerzas de paz de unos 200 (integrantes) seguirá en Siria por un periodo de tiempo", cuando se haga efectivo el repliegue.

Trump anunció en diciembre la retirada de las tropas desplegadas en Siria en el marco de la coalición contra el EI al considerar que habían cumplido su misión de derrotar a este grupo yihadista.

Antes de Navidad, el Pentágono informó del inicio formal del proceso de repliegue, aunque no ofreció detalles sobre plazos.

En Siria, las tropas estadounidenses combaten junto a las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza encabezada por milicias kurdas.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, aseguró este viernes que la retirada no supone "un cambio" estratégico en la campaña contra los extremistas en el país árabe.

"Teníamos una campaña cuyo objetivo era expulsar al EI del territorio y siempre dijimos que llevaríamos a cabo una transición a una fase de estabilización, en la que entrenaríamos a las fuerzas locales para que se encargaran de la seguridad y así evitar el resurgir del EI", subrayó Dunford.

El militar sostuvo que no se han producido "cambios en los fundamentos de la campaña", y que lo que se está llevando a cabo es un "ajuste de los recursos" debido a que la amenaza terrorista ha cambiado después de que los radicales perdieran cerca del 99 % del territorio que llegaron a controlar en Siria e Irak.