Trump retuitea su retórica fogosa sobre Corea del Norte

El presidente Donald Trump retuiteó el miércoles la cobertura noticiosa de su encendida retórica contra Corea del Norte al mismo tiempo que su secretario de Estado intentaba restar dramatismo a sus palabras.

El miércoles por la mañana, Trump reenvió los tuits del programa noticioso "Fox & Friends". Uno de ellos dijo que “Trump promete ‘poder’ de EEUU enfrentará amenaza norcoreana”. Otro incluyó un videoclip en el cual Trump jura responder a las amenazas norcoreanas con “fuego y furia”.

Mientras tanto, el secretario de Estado Rex Tillerson llamaba a la calma. Tillerson dijo al regresar de una gira por Asia que no cree que exista una “amenaza inminente”.

El intercambio de amenazas entre Trump y los norcoreanos ha escalado al punto de que Pyongyang dice que estudia planes para atacar el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. Pero Tillerson dijo a la prensa que nada de lo que vio o conoció el día anterior modifica drásticamente la situación.

Sostuvo que Trump envió un mensaje fuerte y amenazante a Corea del Norte “en lenguaje que (el líder norcoreano) Kim Jong Un es capaz de entender”.

Tillerson dijo que la retórica norcoreana se vuelve más ruidosa y amenazante debido a las presiones internacionales. Dijo que Trump envió el mensaje de esa manera porque el líder norcoreano “no parece comprender el lenguaje diplomático”.

Sostuvo también que “no creo que haya amenaza inminente” por parte de Corea del Norte; “los estadounidenses pueden dormir en paz”.

President Trump vows America will respond to North Korean threats with "fire & fury" in a warning to the rogue nation pic.twitter.com/UaE2rPkZ6f