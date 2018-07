635x357 Trump dice que saldrán "muchas cosas positivas" de su reunión con Putin. JONATHAN LEMIRE, JILL COLVIN y VLADIMIR ISACHENKOV (Associated Press)

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró hoy que "muchas cosas positivas saldrán" de la cumbre que mantuvo el pasado lunes con su colega ruso, Vladímir Putin, en Helsinki, sólo horas después de desdecirse sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

"Putin y yo discutimos muchos temas importantes en nuestra reunión anterior. Nos llevamos bien, lo que realmente molestó a muchos enemigos que querían ver un combate de boxeo. ¡Grandes resultados vendrán!", tuiteó.

Tras el aluvión de críticas que recibió por desautorizar a las agencias de espionaje de EEUU ante Putin en una rueda de prensa, Trump volvió a la carga sobre el asunto al asegurar: "a mucha gente en los niveles más altos de Inteligencia les gustó mi presentación en la conferencia de prensa en Helsinki".

"La reunión con Rusia podría ser, a la larga, un éxito aún mayor" que la cumbre de la OTAN en Bruselas, unos días antes, cuando instó a los socios de la Alianza Atlántica a incrementar sus aportaciones.

"Si bien la reunión de la OTAN en Bruselas fue un triunfo reconocido, con miles de millones de dólares más a cargo de los países miembros a un ritmo más rápido, la reunión con Rusia podría ser, a la larga, un éxito aún mayor. Muchas cosas positivas saldrán de esa reunión ...", dijo.

La gran cantidad de críticas que recibió la actitud de Trump con Putin en la cumbre del lunes en Helsinki, incluso dentro de su propio partido, por la complacencia con la que el presidente de EEUU trató al líder ruso, le obligó a desdecirse al día siguiente.

"Me expresé mal (...) Quise decir que no veo razón por la que Rusia no estuviese detrás" de la interferencia en los comicios de 2016, indicó Trump en unas declaraciones en la Casa Blanca.

En su rueda de prensa conjunta con Putin, Trump puso en duda las conclusiones de los servicios de espionaje estadounidenses que apuntan que el Kremlin interfirió en las presidenciales de 2016 en EE.UU. para beneficiarle y perjudicar a su rival demócrata, Hillary Clinton.