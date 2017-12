"El mundo quiere paz, no muerte", dice Trump tras sanciones de ONU a Corea del Norte

"El mundo quiere paz, no muerte", tuiteó este viernes el presidente estadounidense, Donald Trump, tras las nuevas sanciones aprobadas por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte.

"El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votó 15-0 a favor de nuevas sanciones contra Corea del Norte. ¡El mundo quiere paz, no muerte!", escribió Trump.

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!