Trump quiere una segunda cumbre con Putin en Washington antes de fin de año

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que su segunda cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sea en Washington en otoño (de septiembre a diciembre), y ambos Gobiernos han comenzado ya las conversaciones para planear ese nuevo encuentro, informó hoy la Casa Blanca.

"En Helsinki, @POTUS (siglas en inglés del presidente de EE.UU.) acordó que hubiera un diálogo constante entre el personal de ambos consejos de seguridad", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su cuenta de Twitter.

"El presidente Trump ha pedido a (su asesor de seguridad nacional, John Bolton) @Ambjohnbolton que invite al presidente Putin a Washington en otoño, y esas conversaciones ya están en marcha", añadió.

Esa invitación abre la posibilidad de que Putin visite Washington justo antes o después de las elecciones legislativas en Estados Unidos, previstas para el 6 de noviembre, a pesar del temor de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia trate de interferir en esos comicios, como supuestamente hizo en los de 2016.

No obstante, no está claro que Putin vaya a aceptar la invitación de visitar Washington, dado que Trump ya intentó programar la primera cumbre entre ambos en la capital estadounidense y finalmente tuvo que conformarse con que la cita se produjera en Helsinki.

Trump anunció hoy su intención de mantener una segunda cumbre con Putin, debido al "éxito" de la que se celebró este lunes en la capital finlandesa.

"Estoy deseando nuestro segundo encuentro de modo que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas discutidas", apuntó Trump desde su cuenta de Twitter.

Entre ellas, el mandatario citó la lucha contra el terrorismo, la seguridad en Israel, proliferación nuclear, Ucrania, los ciber-ataques y Corea del Norte.

"Hay muchas respuestas a estos problemas, algunas fáciles y otras difíciles, pero TODOS pueden ser solucionados", agregó.

En su encuentro con Putin en Helsinki, Trump desató la polémica al desautorizar los informes de sus agencias de espionaje sobre la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016.

Pero después de recibir un aluvión de críticas en EE.UU., Trump dio marcha atrás este martes al asegurar que se había expresado mal y que sí creía que Rusia había interferido, como han indicado los servicios de inteligencia estadounidenses.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.