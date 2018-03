Trump visita ocho enormes prototipos de muro fronterizo

Se prevén marchas el martes a favor y en contra del "enorme y hermoso muro fronterizo" que Donald Trump quiere construir en la frontera con México durante la primera visita del mandatario estadounidense a California mientras crecen las tensiones entre su gobierno y el estado por la política migratoria.

Trump visitará ocho enormes prototipos del muro antes de dar un discurso a los marines en San Diego y encabezar un acto de recolección de fondos en Los Ángeles. Aquí pasará la noche.

La visita se realiza mientras su gobierno está en guerra de palabras por la negativa de California a cooperar con las autoridades federales de migración.

El Departamento de Justicia demandó la semana pasada tres leyes estatales promulgadas para proteger a migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia. El gobernador californiano Jerry Brown, quien ha dicho que la administración Trump está "llena de mentirosos", declaró que la demanda era similar a un "acto de guerra".

Al mismo tiempo se prevén protestas del otro lado de la frontera, en Tijuana, México, cuando Trump examine los prototipos de 9 metros de altura (30 pies) levantados sobre la frontera internacional y poder avanzar en su promesa de campaña. El presidente insiste en que México debe pagar el muro, pero el gobierno mexicano lo ha rechazado tajantemente.

Los organizadores de las movilizaciones en ambos lados exhortaron a la gente a manifestarse pacíficamente.

Heading to see the BORDER WALL prototypes in California! pic.twitter.com/fU6Ukc271l