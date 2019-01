Tsipras pide un voto de confianza "inmediatamente" tras la dimisión de un ministro por Macedonia

El primer ministro Alexis Tspiras pidió al parlamento griego organizar "inmediatamente" un voto de confianza sobre su gobierno tras la dimisión de su ministro de Defensa contrario al nuevo nombre de Macedonia que los griegos deben aprobar en breve.

"Vamos a proceder inmediatamente a la renovación de la confianza a nuestro gobierno [con un voto] en el parlamento para resolver las principales cuestiones de nuestro país", dijo el primer ministro tras aceptar la dimisión de Panos Kammenos, el principal aliado de su coalición gubernamental.

Tsipras designó al almirante Evangelos Apostolakis como sucesor de Kammenos.

"La cuestión macedonia no me permite no sacrificar mi cargo" de ministro, había declarado Kammenos tras reunirse con Tsipras.

"Agradecí al primer ministro su cooperación y le expliqué que debido a esta cuestión nacional no podemos seguir. Los Griegos Independientes se van del gobierno", agregó.

Griegos Indpendientes (ANEL), un partido conservador y nacionalista, es el principal aliado de la coalición de gobierno que dirige Tsipras.

ANEL dispone de siete diputados en el parlamento.