Turba lincha a tres personas a las que acusaba de robar niños en Ecuador

Una violenta turba linchó a dos hombres y a una mujer a los que acusaba de robar niños, en un confuso incidente registrado el martes en Ecuador que también dejó tres uniformados heridos, informó una autoridad policial.

Las víctimas habían sido detenidas por el supuesto robo de 200 dólares y dos teléfonos celulares en la localidad costera de Posorja (suroeste), donde pobladores los confundieron con roba niños y los atacaron con garrotes y piedras, según imágenes del hecho transmitidas por redes sociales.

"Hay tres muertos, son ecuatorianos", dijo a la prensa la general Tannya Varela, agregando que la muchedumbre además quemó un taxi, seis motocicletas y un destacamento de la Policía.

Las autoridades desplegaron refuerzos policiales y militares para restablecer el orden.

Los presuntos delincuentes, que se movilizaban en el taxi incendiado, habían sido trasladados a la instalación policial para ser investigados por el robo común.

"El pueblo con una conducta que no se logra comprender ni entender, extremadamente violenta, va en contra de las personas que están detenidas, pidiendo (a la Policía) que se les entregue los detenidos", señaló Varela.

La jefe policial anotó que la turba hizo caso omiso a las explicaciones de los uniformados de que las víctimas estaban arrestadas por el presunto robo de 200 dólares y dos celulares.

"Se les trató de hacer entender que esto fue un robo, que no había ninguna persona muerta, no había niños robados, no había niños muertos, era un robo", manifestó.

La Fiscalía indicó por Twitter que "según las primeras investigaciones se trataría de delincuencia común".