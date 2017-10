635x357 Turquía cañonea la provincial siria de Idlib. SARAH EL DEEB y ZEYNEP BILGINSOY (Associated Press)

Las fuerzas turcas cañonearon el domingo zonas aledañas a su frontera con Siria, dominadas por combatientes vinculados con Al Qaeda, mientras el presidente de Turquía dijo que una ofensiva en la zona para “reducir las tensiones” estaba transcurriendo “sin problemas”.

El mandatario, Recep Tayyip Erdogan, dijo el domingo que las maniobras para sofocar la lucha se centrarán en la provincia de Idlib "con Rusia afuera y Turquía por dentro", en respaldo de rebeldes sirios respaldados por Turquía.

"El proceso, que comenzó ayer y empezó a implementarse esta mañana, está continuando, sin problemas", dijo Erdogan en un cónclave de su partido en la provincia de Afyonkarahisar, en el oeste del país.

Horas antes, Mustafa Sejari, portavoz del grupo sirio respaldado por Turquía, dijo que la artillería turca castigó a la zona con proyectiles tras ser atacada por milicianos vinculados con Al Qaeda al otro lado de la frontera. La agencia noticiosa privada turca Dogan reportó que las fuerzas del país dispararon siete proyectiles howitzer contra Idlib el domingo.

La violencia surge al día siguiente de que el presidente de Turquía anunció el inicio de un operativo "serio" en Idlib para apoyar a los guerrilleros sirios respaldados por Turquía, tras los esfuerzos internacionales por reducir los combates.

Sejari dijo que el operativo busca desplegar fuerzas respaldadas por Turquía en la provincia, actualmente dominada por elementos aliados con Al Qaeda.

"Hasta ahora nuestras fuerzas no han ingresado en Idlib", dijo Sejari en un mensaje a The Associated Press.

Los proyectiles turcos cayeron cerca de campos para desplazados habilitados junto a la frontera, provocando pánico pero ninguna víctimas entre sus residentes, dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un grupo con sede en Gran Bretaña que monitorea el conflicto sirio. Al bombardeo le siguieron enfrentamientos breves y la tensión seguía siendo alta en la zona, agregó.

El grupo agregó que milicianos ligados con Al Qaeda desplegaron unidades en la aldea Kafr Lusin, cercana al lugar de los combates fronterizos.

El Observatorio, junto con una agencia de noticias administrada por activistas, Thiqa, reportaron que al parecer tropas turcas han ingresado a Siria y se han desplegado en un área entre Idlib y la provincia de Alepo. Según los informes las fuerzas turcas fueron escoltadas por milicianos ligados con Al Qaeda a la región de Darat al-Ezzah, a poca distancia de Afrin, un enclave kurdo en el oeste de Siria. Una fuente de las fuerzas kurdas en Afrin confirmó que cuatro vehículos militares turcos llegaron a la zona. La fuente habló a condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con reporteros.