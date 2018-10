Turquía reanuda el juicio contra un pastor estadounidense

Turquía reanuda el viernes el juicio a un pastor estadounidense que está en el centro de una disputa diplomática entre Ankara y Washington. Los observadores están a la espera de si las autoridades dejan libre al religioso ante las amenazas de nuevas sanciones estadounidenses.

La cuarta vista del caso contra Andrew Brunson se celebra en un complejo penitenciario cerca de la ciudad de Izmir, en el oeste del país. El pastor evangélico, que llegó al lugar en un convoy custodiado antes del amanecer, está acusado de cargos relacionados con terrorismo y espionaje. Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 35 años de cárcel.

Brunson, de 50 años y que lleva más de dos décadas viviendo en Turquía, rechaza las acusaciones y mantiene firmemente su inocencia. Es uno de los miles de detenidos en una ofensiva gubernamental a gran escala luego del fallido golpe de estado de julio de 2016.

La fiscalía acusa a Brunson de cometer delitos en nombre de grupos terroristas y lo vinculó con ilegalizados insurgentes curdos y con una red liderada por un clérigo turco asentado en Estados Unidos que está acusado de orquestar el fracasado alzamiento. Washington mantiene que está retenido injustamente y pide su liberación.

El jueves, una persona involucrada en los esfuerzos para liberar a Brunson dijo a The Associated Press en Washington que el pastor podría quedar libre en la vista. La fuente habló bajo condición de anonimato porque las autoridades aún no habían llegado a un acuerdo definitivo sobre la liberación y esta podría no ocurrir.

El pastor, originario de Black Mountain, Carolina del Norte, estuvo encarcelado durante casi dos años desde su detención en octubre de 2016 y su arresto formal en diciembre de ese año. El pasado 25 de julio quedó bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

Washington impuso sanciones a dos funcionarios turcos y dobló los aranceles a las importaciones de acero y aluminio turco. Estas decisiones, junto a las dudas sobre la gestión económica del gobierno, alimentaron la crisis de la lira turca en agosto.