La Unesco suma al Patrimonio Mundial sitios de España Portugal e Italia

La Unesco declaró hoy Patrimonio Mundial ocho sitios culturales, entre ello el paisaje del Risco Caído y las Montañas Sagradas de España, la Real Obra de Marfa y el Santuario del Monte de Braga de Portugal y las colinas de vides del "prosecco" de Italia, al tiempo que postergó los proyectos de Jamaica y Panamá.

Durante la jornada de este domingo, la Unesco también incluyó en la Lista las Iglesias de la escuela de arquitectura de Peskov (Rusia), ocho obras arquitectónicas del siglo XX del estadounidense Frank Lloyd Wright, el observatorio radioastronómico de Jodrell Bank, del Reino Unido, y el centro histórico de Sheki (Azerbaiyán).

Menos suerte corrieron las candidaturas de Panamá, con la Ruta Colonial Transístmica, y de Jamaica, que aspiraba a incluir en la prestigiosa lista la ciudad sumergida de Port Royal.

Los países que participan en la cuadragésima tercera reunión del Comité del Patrimonio Mundial apoyaron así las recomendaciones del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que exhortaba a ambos países a implementar una serie de medidas y presentar proyectos más fundamentados.

La Ruta Colonial Transístmica está conformada por un conjunto de sitios que incluyen el sitio arqueológico de Panamá Viejo y distrito histórico (Patrimonio Mundial desde 1997), las fortificaciones de la costa caribeña: Portobelo y San Lorenzo (en la lista del Patrimonio en Peligro desde 2012), y los caminos coloniales que las unen: el Camino de Cruces y el Camino Real.

Port Royal, por su parte, es la única ciudad hundida bajo el agua del continente americano, una Pompeya del siglo XVII que conserva restos arqueológicos submarinos como mercados de carne y pescado, tabernas y barcos.

La ciudad, además de haber sido un importante puerto comercial y una base militar del Imperio británico, era el punto de encuentro de todo tipo de piratas y corsarios.

La candidatura española consiguió por contra entrar en la Lista del Patrimonio Mundial sin ninguna objeción.

El paisaje cultural del Risco Caído y las Montañas Sagradas, situado en una amplia región montañosa de Gran Canaria, destaca por una topografía de acantilados, barrancos y formaciones volcánicas de abundante biodiversidad.

En toda la zona existe un gran número de vestigios de viviendas, cisternas y graneros troglodíticos, habitadas desde principios de nuestra era por bereberes norteafricanos hasta la conquista española en el siglo XV.

Este yacimiento arqueológico de gran importancia incluye cuevas dedicadas a prácticas rituales y con grabados que suponen observaciones astronómicas.

Portugal logró dos nuevos sitios en la lista: la Real Obra de Mafra y el Santuario del Buen Jesús del Monte en Braga.

El primer bien cultural es una construcción a 30 kilómetros al noroeste de Lisboa y proyectada por el rey Juan V en 1711 para plasmar materialmente su concepción de la monarquía y el Estado.

El edificio fungió como palacio del rey y de la reina y albergó la capilla regia, un monasterio franciscano y una biblioteca que atesora en la actualidad alrededor de 36.000 libros.

El segundo sitio, al norte del país, evoca la Jerusalén cristiana con su montaña sacrosanta.

La construcción de este santuario predominantemente barroco se llevó a cabo siguiendo la práctica tradicional europea de crear Sacri Monti (montes sacros), instaurada por la Iglesia Católica a partir del Concilio de Trento (siglo XVI) como uno de los medios para contrarrestar la influencia de la Reforma Protestante.

El santuario destaca por el Via Crucis que se extiende por la ladera occidental del cerro, con capillas, estatuas alegóricas, jardines clásicos y grupos escultóricos que representan la Pasión de Cristo.

Otro país del sur de Europa, Italia, pudo celebrar la inclusión en la lista de las colinas de vides de "prosecco" de Conegliano y Valdobbiandene tras vencer la reticencia de ICOMOS y las dudas que este sitio arrastraba desde la pasada votación tras las críticas de organizaciones como WWF, Legambiente, Pesticides Action Network y Marcia, sobre los efectos de la vinicultura intensiva y el uso de pesticidas, al obtener el apoyo de los estados participantes.

En el otro lado del Atlántico, EEUU consiguió inscribir ocho edificios del afamado arquitecto Frank Lloyd Wright (1867-1959), considerado el precursor de lo que es conocido como "arquitectura orgánica", la armonía entre la construcción y la naturaleza, incluido el museo Guggenheim de Nueva York y la Casa de la Cascada (Fallingwater) en Pensilvania.

Por último, Rusia logró apuntarse un tanto este domingo con la declaración de Patrimonio Mundial de las Iglesias de la escuela de arquitectura de Peskov, un conjunto monumental compuesto por torres fortificadas y edificios oficiales, además de iglesias, catedrales y monasterios rodeados por jardines, murallas, vallados y cercas.

Los edificios más antiguos de este conjunto datan del siglo XII y se distinguen por su singular arquitectura, influida por la escuela pictórica de Nóvgorod y las corrientes estéticas bizantinas tradicionales.

