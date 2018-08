Estados Unidos quiere un cambio de "conducta" de Irán

Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán sino "de conducta", afirmó este miércoles el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, quien advirtió por otro lado que su país reaccionará "muy fuertemente" si Siria usa armas químicas en la provincia de Idlib.

En rueda de prensa en Jerusalén, Bolton aseguró que el restablecimiento de las sanciones contra Teherán no apuntan a cambiar el régimen.

"Para ser claros, la política estadounidense no está por un cambio de régimen en Irán sino que lo que queremos es un cambio radical de conducta de parte del régimen", dijo Bolton.

El asesor del presidente Donald Trump estima que las manifestaciones de iraníes son una prueba de la mala gestión de la economía iraní durante largo tiempo, que se habría notado más sin el acuerdo nuclear internacional de 2015 que a su juicio "atenuó" los efectos.

Después de retirarnos del acuerdo y restablecer las sanciones estadounidenses "hemos visto un efecto profundamente negativo en Irán, yo creo que incluso más severo de lo que hubiésemos previsto", dijo Bolton.

Afirmó no obstante que las manifestaciones no fueron organizadas y no eran parte de ningún "complot".

Estados Unidos está dispuesto a alcanzar un acuerdo con el régimen iraní, pero si Teherán incumple las exigencias de Washington se ejercerá una "presión máxima" para que "nunca llegue a conseguir armas nucleares operacionales", advirtió John Bolton.

En la misma rueda de prensa, el asesor de seguridad hizo una advertencia al régimen sirio contra el uso de armas químicas.

El gobierno estadounidense espera que sus ataques anteriores contra al régimen sirio tengan un efecto disuasivo, dijo. "Pero las cosas son claras: si el régimen sirio emplea armas químicas, reaccionaremos muy fuertemente".

Después de siete años de guerra, el presidente sirio Bashar Al Asad quiere recuperar el control de la provincia de Idlib, en el norte de Siria y fronteriza con Turquía. Es la última gran región en poder de los rebeldes y yihadistas.