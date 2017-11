635x357 Uzbeko y conductor de Uber: Así era supuesto atacante de NY. MATT SEDENSKY y MICHAEL R. SISAK (Associated Press)

El ataque que transformó una popular ciclovía que transcurre a lo largo del río Hudson en la ciudad de Nueva York en un escenario de terror fue perpetrado por un lobo solitario a quien la policía considera un terrorista.

Un amigo de la familia describió al sospechoso como una persona tranquila y trabajadora, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo calificó de "enfermo y trastornado". El retrato de la vida del sospechoso comenzaba a formarse en las horas posteriores al ataque del martes, que causó ocho muertos y 11 heridos.

UN JOVEN INMIGRANTE

Saipov, de 29 años y originario de Uzbekistán fue identificado como el atacante por funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la investigación.

Entró a Estados Unidos con la documentación en orden en 2010, agregaron, y se cree que vivió en Ohio tras su llegada.

Una conocida, Dilnoza Abdusamatova, señaló que tras ingresar al país Saipov se alojó durante un breve periodo de tiempo con su familia en un suburbio de Cincinnati.

"Siempre solía trabajar", contó Abdusamatova a The Cincinnati Enquirer. "No iba a fiestas ni nada. Regresaba a casa, descansaba y se volvía a ir para trabajar”.

EN FLORIDA

Según las autoridades, Saipov tenía un permiso de conducción de Florida y algunos registros públicos mostraron una dirección a su nombre en un complejo de departamentos en Tampa.

Los residentes del inmueble contaron que agentes del FBI lo visitaron el martes por la noche y realizaron varias entrevistas.

Michael Roberts, de años y que trabaja por las noches, dijo que estaba durmiendo cuando los agentes se presentaron en su casa alrededor de las 17:30 horas y entrevistaron a su primo. Los dos hombres se mudaron al edificio hace una semana y nunca habían oído hablar de Saipov.

Un amigo que conoció a Saipov en Florida, Kobiljon Matkarov, dijo al The New York Times y al New York Post que parecía un "muy buen chico".

"A mis hijos también les gusta. Siempre estaba juega con ellos”, agregó Matkarov en declaraciones al Post.

LAZOS CON NUEVA JERSEY

En los últimos tiempos Saipov estaba viviendo en Nueva Jersey, donde supuestamente rentó una camioneta de Home Depot una hora antes del ataque en la ciclovía neoyorquina, según las autoridades.

La policía que investiga el incidente rodeó el martes por la noche una furgoneta Toyota blanca con matrícula de Florida que estaba en el estacionamiento de un Home Depot en Passaic, Nueva Jersey.

El auto estaba aparcado junto a las camionetas de alquiler de la compañía.

CONDUCTOR DE UBER

Uber, una empresa de alquiler de autos con conductor, dijo que Saipov superó sus controles de antecedentes y formó parte de su flota de conductores durante seis meses, en los que realizó más de 1.400 trayectos.

La compañía anunció que lo expulsó tras el ataque y dijo que estaba en contacto con el FBI y ofreció su colaboración en el caso. Uber revisó el historial de conducción de Saipov pero no encontró reportes de seguridad relacionados con el caso.

CONDUCTOR DE CAMIONES COMERCIALES

Los registros muestran que Saipov era conductor de camiones comerciales y que abrió un par de empresas en Ohio.

La primera, Sayf Motors Inc., estaba ubicada en la dirección de un amigo de la familia cerca de Cincinnati, con el que Saipov se alojó durante un par de semanas tras llegar a Estados Unidos.

La segunda, Bright Auto LLC, usaba una dirección cerca de Cleveland.

Un cibersitio de la industria del transporte ubicaba a Saipov en una vivienda en Paterson, Nueva Jersey, que las autoridades catearon el martes en la noche. Registros judiciales vinculados a infracciones en el manejo de camiones apuntaron que Saipov residió en Paterson y en los suburbios de Cleveland.

Según los documentos, en abril de 2016 se emitió una orden de detención contra Saipov por no presentarse a una vista por un delito menor al no tener los frenos adecuados en su vehículo. El caso se cerró en noviembre de ese año, cuando se declaró culpable y pagó 200 dólares en multas y costes judiciales.

SIN HUELLA DIGITAL

Tras el ataque no se pudieron localizar perfiles en redes sociales ligados a Saipov, pero si había algunas posibles pistas sobre su vida personal.

Una licencia matrimonial presentada en el condado de Summit, Ohio, nombra a un hombre llamado Sayfulloh Saipov, que contrajo matrimonio con Nozima Odilova el 12 de abril de 2013. En el documento aparece la misma dirección de un departamento de Cleveland identificado como la sede de Bright Auto LLC.

La licencia dice que Saipov es conductor de camiones. Su esposa tiene alrededor de seis años menos y los dos marcaron Taskent, la capital de Uzbekistán, como su localidad natal.