El Vaticano asegura que el cardenal Pell ya no es prefecto de Economía

El cardenal australiano George Pell, hallado culpable en su país de abusos sexuales a menores, ya no es prefecto de la Secretaría para la Economía del Vaticano, confirmó hoy el portavoz, Alessandro Gisotti.

"Puedo confirmar que el cardenal George Pell ya no es el prefecto de la Secretaría para la Economía", se limitó a tuitear el portavoz interino de la Santa Sede.

Gisotti no aclaró si la salida de Pell como prefecto se debe a que cumplió los cinco años establecidos ejerciendo el puesto el pasado 24 de febrero o si se debe a otras razones.

El purpurado, a quien el papa Francisco puso al frente de su "ministerio de Economía" en 2014, fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores hace dos décadas en su país por el jurado de un tribunal de Melbourne.

Pell se encuentra en libertad condicional pero podría ser puesto bajo arresto mañana miércoles y ahora la Justicia australiana tendrá que determinar la pena que se espera se anuncie en la primera mitad de marzo, que podría ser de hasta 10 años de cárcel.

El 29 de junio de 2017, Francisco otorgó al cardenal Pell un permiso para ausentarse para que pudiera defenderse de las acusaciones y desde entonces el cardenal no ha podido cumplir con sus responsabilidades como prefecto de la Secretaría de Economía.

El cardenal, que cumplirá 78 años en junio, actualmente es miembro de la Congregación para los Obispos, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización.

Mientras, el Vaticano informó hoy que el papa Francisco confirmó la prohibición a Pell del ejercicio público del ministerio sacerdotal y el contacto, en cualquier modo y forma, con menores de edad, unas medidas que le impuso de forma cautelar.

