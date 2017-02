635x357 El Vaticano quiere proteger los derechos de imagen del papa. DANICA KIRKA y NICOLE WINFIELD (Associated Press)

El amor de dios puede ser libre, pero el Vaticano dice que los derechos de imagen del papa le pertenecen.

Preocupado por la proliferación de camisetas, bolas de nieve y paños de cocina de temática papal en todo el mundo, el Vaticano advirtió que tiene intención de "proteger" la imagen de Francisco y "frenar situaciones de ilegalidad que puedan descubrirse". Además quiere proteger el emblema de la Santa Sede: dos llaves cruzadas.

"El secretario de Estado llevará a cabo una vigilancia sistemática para monitorizar la forma en que se usan la imagen del Santo Padre y los emblemas de la Santa Sede, interviniendo con medidas oportunas cuando sea necesario", dijo el Vaticano en un comunicado.

Para respaldar esta declaración, el Vaticano contrató los servicios del despacho de abogados internacional Baker McKenzie para proteger sus derechos de propiedad intelectual, según reportó el diario italiano Corriere della Sera, sin citar su fuente. Baker McKenzie rechazó realizar comentarios.

Esta advertencia supone un cambio radical para una iglesia que durante unos 2.000 años ha visto cómo sus papas eran venerados en todo tipo de banderas, carteles y medallas. Pero la popularidad de Francisco y la facilidad con que puede reproducirse su imagen en la era de internet provocaron una lluvia de baratijas con su imagen, por lo que el Vaticano teme estar perdiendo el control sobre el tema.

"Los derechos de imagen del papa no son diferentes de los de cualquier otra celebridad famosa y por eso no es sorprendente que el Vaticano esté advirtiendo que protegerá sus derechos (de propiedad intelectual) si es necesario", señaló Nick Kounoupias, fundador de una consultoría de propiedad intelectual en Londres. "Lo que será interesante ver, sin embargo, es con cuánta fuerza se persiguen estos derechos por quién es su propietario".

En sus viajes, el pontífice argentino visitó países como Filipinas y Sri Lanka, donde hay fábricas que pueden producir rápidamente sombreros del papa, camisetas y paños. Funcionarios del Vaticano temen cada vez más que los fieles puedan pensar que la iglesia se lucra con estos productos, señalan expertos. Y aún peor, agregan, considerando las condiciones en las que se fabrican muchos de estos elementos, están preocupados por verse asociados a abusos laborales.

Aunque no explicó cómo se perseguirán estas prácticas, la advertencia parece una medida preventiva para explicar por qué el Vaticano persigue el uso comercial no autorizado de la imagen de Francisco. Por el momento no se indicó que los compradores de recuerdos puedan recibir multas o enfrentar acciones legales.

Esto no quiere decir que la iglesia no comercialice su propio material con la imagen del papa.

En el cibersitio del Vaticano pueden comprarse medallas de Francisco, estatuas y cajas de rosario. Las tiendas del museo vaticano ofrecen corbatas de seda, bufandas y relojes con reproducciones de los frescos de Miguel Ángel en los techos de la Capilla Sixtina.