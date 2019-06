En Venecia manifiestan para pedir la prohibición de los cruceros en la laguna

Miles de personas manifestaron el sábado en Venecia para pedir la prohibición del paso de los enormes barcos cruceros por la famosa laguna, una semana después del accidente ocurrido entre un paquebote y un barco turístico.

La manifestación transcurrió por las callejuelas del centro histórico de Venecia, encabezada por una banderola donde se leía "Fuori le navi dalla laguna" ("fuera los grandes barcos de la laguna").

"Estos gigantes deben salir de la laguna. Son incompatibles con el equilibrio del ecosistema y además son peligrosos para la ciudad", declaró Gianfranco Bettin, presidente de la municipalidad de Marghera, parte de la comuna de Venecia.

Organizada por el Comité "No Grandi Navi" ("No a los grandes barcos"), la manifestación salió de los "Zattere", frente a la isla de la Giudecca, no lejos de donde un barco de crucero fuera de control, con 3.000 personas a bordo, chocó el domingo con un barco de turismo al querer atracar, causando cuatro heridos leves.

El accidente, cuyas imágenes recorrieron el mundo, volvió a levantar la controversia sobre los riesgos y daños, especialmente ecológicos, hechos al sitio y a su frágil ecosistema por los enormes cruceros que navegan en la laguna.

Los cruceros también son acusados por los defensores del medio ambiente de contribuir a la erosión de los cimientos de esta ciudad que se inunda con frecuencia.