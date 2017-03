635x357 Venezuela no reconoce activación de Carta Democrática de la OEA en su contra. Foto/AFP.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, señaló hoy que el país caribeño no reconoce la activación de la Carta Democrática Interamericana en su contra, e indicó que el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pretende la intervención de Venezuela.

"No reconocemos activación de ninguna carta ni de ningún artículo contra nuestro país porque es absolutamente falso (...) pero nosotros sí queríamos acá denunciar, con casos concretos, cómo Luis Almagro, cómo desde los centros de poder de los EE.UU. y de este grupo reducido de países (...) pretenden la intervención de nuestro país", dijo la canciller en entrevista con el canal internacional Telesur, con sede en Caracas.

Rodríguez además indicó que la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, como procedimiento, "no existe", y criticó que la OEA, a su juicio, "llama a la guerra" en vez de promover el diálogo en la nación petrolera.

"Procedimentalmente eso no existe, no ha existido y no va a existir, eso es una verdad que hay que decir y que hay que aclararla, nunca se ha activado la Carta Democrática contra Venezuela, eso además es (...) un término abstracto", insistió.

Rodríguez explicó que la Carta Democrática la activan los gobiernos "cuando hay una alteración del orden constitucional", e insistió en que es el propio Gobierno, y "no un señor desbocado, descarrilado", en alusión a Almagro, el que hace la solicitud de aplicar la Carta.

La OEA evaluará esta semana la situación en Venezuela y posibles medidas de presión para que el Gobierno de Nicolás Maduro fije un calendario electoral y libere a los políticos presos, a petición de 14 países miembros.

La canciller venezolana denunció hoy en la sede de la OEA las "graves acciones injerencistas" de Luis Almagro y "una facción minoritaria de países de la región" en contra del Gobierno venezolano.

Para mañana se ha convocado una sesión para "considerar la situación en Venezuela", y el Gobierno venezolano ha solicitado que se suspenda por considerar que la convocatoria hecha a espaldas del país vulnera las normas del organismo regional.