Venezuela: autoridades interrumpen proceso de elecciones

Las autoridades venezolanas suspendieron temporalmente el proceso para la convocatoria de los comicios a gobernadores y alcaldes, hasta que los partidos políticos renueven sus listas de adherentes.

La medida va en contravía a lo exigido por la oposición, que ve en la rápida celebración de las elecciones regionales una posible ruta para ayudar a resolver la profunda crisis política en el país.

Tania D'amelio, una de las directoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó la medida el viernes en declaraciones a la emisora local Unión Radio, aunque no precisó cuándo podría darse la convocatoria para esos comicios, prevista inicialmente para fines del 2016 y luego aplazada para la primera mitad de este año.

Las autoridades electorales, en cambio, han convocado a los 59 partidos políticos, en su mayoría opositores, para que revaliden sus nóminas de militantes a través de un proceso de registro de firmas y huellas dactilares, a partir del 18 de febrero y por espacio de dos meses.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, le restó importancia al anuncio de la directora del CNE, y dijo en un encuentro con corresponsales extranjeros que las autoridades electorales no pueden buscar "ninguna excusa" porque "este año" tocan las elecciones de gobernadores y alcaldes.

"Lo único que va a salvar para siempre este país es que nosotros hagamos este año (las dos contiendas electorales)", enfatizó Borges.

Agregó que en el caso de que el gobierno desista, el costo sería "muy alto". "Este gobierno es tan débil que no soporta ninguna elección", acotó.

El dirigente dijo en un aparte con The Associated Press que los partidos opositores aún están deliberando si participarán o no en el plan de renovación. Sostuvo que tal como fue diseñado, el proceso es "matemáticamente imposible".

Al ser consultado sobre los contactos que han sostenido en los últimos días opositores con funcionarios y congresistas de algunos gobiernos sudamericanos y de Estados Unidos, Borges indicó que se busca la "presión" internacional para que se realicen elecciones en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional fue invitado para participar el martes en una sesión en el Congreso de Colombia.

La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática entregó la víspera al expresidente de Panamá, Martín Torrijos, y a Mauricio Doffler, representante de la Unión de Naciones Sudamericanas, las propuestas de la oposición para hacer frente a la crisis, que incluyen la realización de elecciones, la liberación de todos los "presos políticos", la atención a las víctimas de la crisis humanitaria y el respeto a las atribuciones del Congreso.