635x357 Venezuela: grandes manifestaciones pro y antigobierno. FABIOLA SÁNCHEZ (Associated Press)

Decenas de miles de personas se concentraron el sábado en dos grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez.

Previamente, un general de aviación en actividad anunció que desconoce a Maduro y llamó a las fuerzas armadas a respaldar al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se declaró la semana pasada presidente encargado de Venezuela.

El oficial que se identificó como el general activo Francisco Esteban Yánez Rodríguez, hizo el anuncio a través de las redes sociales.

En breve conversación con The Associated Press el oficial confirmó vía telefónica, desde un número colombiano, la veracidad de su pronunciamiento, y dijo que no dará más declaraciones hasta que lo autorice “el comandante en jefe de la fuerza armada legal que es el presidente Juan Guaidó ”.

Yánez Rodríguez, que según la página de la Aviación se desempeña en la Dirección de Planificación Estratégica de esa fuerza, pidió, en un mensaje que colocó en Youtube, a sus compañeros militares que “no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más”.

Vestido de traje verde oliva, el oficial sostuvo que los militares son “victimas de infinitas amenazas”, y dijo a sus compañeros de armas que si temen manifestarse es “mejor queden en sus casas”. “El tiempo de la democracia ya llegó”, agregó.

El Comandante General de la Aviación Militar, mayor general Pedro Juliac Lartiguez, a través de su cuenta oficial en Twitter indicó que "no se podía esperar menos del TRAIDOR GD Francisco Esteban Yánez Rodríguez, sobrino del corrupto general (sin mencionar primer nombre) Yánez Méndez que por cierto tiene un expediente en la Contraloría General".

Agregó en otro tuit que Yánez Rodríguez "no tiene mando ni comando sobre tropas y mucho menos de unidades aéreas, no tiene liderazgo dentro de la AMB (La Aviación Militar Bolivariana), ya que cumplía funciones en planificación de la aviación".

En tanto, decenas de miles de venezolanos que marchan desde distintos puntos de la capital se concentran en una plaza del este de Caracas en una protesta convocada por la oposición para exigir la renuncia de Maduro, la instalación de un gobierno de transición y elecciones libres.

"Nos anima a salir el luchar por la libertad de Venezuela", dijo Mila Aviña, mientras camina por una autopista al este. "Sueño con que tengamos unas elecciones libres, que se vaya Maduro y que podamos salir de esta pesadilla en la que vivimos todos los venezolanos", añade la comerciante de 48 años, quien llevaba una bandera venezolana sobre la espalda.

La manifestación opositora coincide con concentración convocada en el centro de la capital por el gobierno para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual marcó el inicio de su revolución bolivariana.

Varios miles de empleados públicos y seguidores del gobierno, vestidos con las características camisetas rojas, comenzaron a concentrarse en la céntrica avenida Bolívar, entre pancartas en las que aparece una gran fotografía de Chávez y la frase “20 años de victorias populares”.

Los oficialistas celebraban entre bailes y canciones populares los 20 años de la revolución chavista.

“Lo que yo quiero es que mi presidente siga allí”, afirmó Jairis Gonzales una miliciana de 49 años, al asegurar que pese a la difícil situación Maduro lograra superar la crisis.

“Mucha gente es negativa, pero tenemos que ser positivos porque esta revolución es para siempre”, agregó Gonzales al descartar que la difícil situación económica pueda acabar con la revolución.

Las celebraciones oficiales, que se han visto empañadas por la crisis que azota al país, serán encabezadas por Maduro, quien se espera arribe en horas de la tarde a la céntrica avenida Bolívar, donde hace casi seis meses sufrió un atentado con drones.

"Estamos enfrentando la mayor agresión política, diplomática y económica que en 200 años de República jamás haya enfrentado Venezuela”, afirmó el viernes Maduro, en alusión a las crecientes presiones internas y externas sobre su gobierno, las cuales se intensificaron esta semana con las sanciones que impuso Washington a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la principal generadora de divisas del país.

Al descartar que vaya a ceder a las presiones, el gobernante izquierdista, que dice ser hijo político de Chávez, dijo durante un acto con militares en el oeste de la capital que se mantendrá firme en defensa de la Constitución.

Asimismo, Maduro aprovechó para realizar un nuevo llamado a las fuerzas armadas, consideradas el principal soporte de su gobierno, a que mantengan la cohesión y la lealtad a la Constitución.

Desde principios de enero la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, intensificó las presiones para hacer renunciar a Maduro, acusándolo de estar "usurpando" el cargo desde el 10 de enero, cuando inició su segundo sexenio.

La oposición no reconoce la reelección del mandatario, alegando que los comicios en los que se reeligió en mayo pasado fueron una "farsa" porque no cumplieron con los parámetros legales y de transparencia, señalamientos que el gobierno ha rechazado. La mayoría de los países vecinos de Venezuela y la Unión Europea tampoco reconocen su reelección, y lo han exhortado a que convoque a comicios libres como una salida a la crisis.