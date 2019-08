Versace se disculpa por camisetas vendidas en China

La casa de modas italiana Versace se disculpó el domingo en China por vender camisetas en las que nombró erróneamente a ciudades como países, después de ser atacada en redes sociales por desafiar la integridad territorial del país asiático.

Versace no identificó la camiseta en su publicación en Weibo, una popular red social en China, pero el periódico Global Times dijo que el artículo etiquetó erróneamente a Hong Kong y Macao como países. Ambas eran colonias europeas que fueron regresadas a China a finales de la década de 1990.

La disculpa llega después de que una actriz china cortara lazos con la compañía diciendo que se sospechaba que la prenda dañaba la soberanía del país.

La agencia de Yang Mi, quien había sido embajadora de marca para Versace, dijo en una publicación en Weibo que envió una notificación a Versace para acabar con el contrato.

Versace dijo que las camisetas fueron sacadas de todos los canales de venta el 24 de julio y destruidas.

“Fue la negligencia de nuestra compañía y expresamos nuestra profunda disculpa por el impacto causado”, dijo en Weibo. “Versace reitera que adoramos a China y respetamos decididamente el territorio y soberanía de China”.

The Company apologizes for the design of its product and a recall of the t-shirt has been implemented in July. The brand accepts accountability and is exploring actions to improve how we operate day-to-day to become more conscientious and aware. pic.twitter.com/5K8u3c4Dbm