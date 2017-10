Viajeros reportan síntomas como los de ataques en Cuba

El Departamento de Estado norteamericano recibió “un puñado de reportes” de ciudadanos estadounidenses que dicen haber experimentado síntomas similares a los sufridos por empleados del gobierno de Estados Unidos en La Habana. Pero no garantiza la veracidad de esos reportes.

Estados Unidos emitió la semana pasada un aviso para que los viajeros estadounidenses no viajen a Cuba. La advertencia decía que se habían registrado ataques contra personal del gobierno en hoteles en La Habana y que Washington no podía garantizar que los estadounidenses que se quedaran en hoteles no sufrirían daños.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo que en los días posteriores a la emisión del aviso, algunos ciudadanos reportaron síntomas similares tras haber viajado a Cuba. El funcionario dijo que el gobierno “no tiene forma de verificar” si fueron afectados por los mismos ataques sónicos que han afectado a sus empleados.

El funcionario no estaba autorizado a comentar oficialmente y pidió preservar el anonimato.