De Saint Malo defiende el "nuevo paradigma" en el mundo empresarial

La vicepresidenta de Panamá, Isabel de Saint Malo, que hoy recibirá en Miami el Premio Bravo al Líder Innovador del año, dijo a Efe que "el mundo de los negocios vive un nuevo paradigma", pues las empresas deben ser también "buenos ciudadanos".

"La economía, las personas y el medioambiente deben ser el centro de las decisiones empresariales", afirmó.

Pero, además, "las empresas tienen un rol clave en la erradicación de la corrupción", dijo De Saint Malo, que participa en Miami en el Simposio sobre innovación y transformación digital que precede a la entrega de los Premios Bravo por parte del Consejo de las Américas (COA).

En el nuevo contexto político de América Latina, "con ciudadanos que reclaman líderes más pragmáticos y menos enfocados en ideologías", ha tomado "especial relevancia" la lucha contra la corrupción, en la que el ciudadano juega un papel importante, pero el sector empresarial también tiene "un rol primordial", indicó.

"La transparencia y rendición de cuentas es una condición que ha pasado al primer plano en la evaluación de empresas que buscan participar de proyectos de infraestructura o invertir en nuestros países, y la ciudadanía y medios de comunicación están mucho más vigilantes de su comportamiento", subraya.

La vicepresidenta participó en un panel del simposio dedicado a exponer los atractivos de Panamá para los inversores y también en una charla sobre inclusión e igualdad de género.

De Saint Malo señaló que le honra que el Consejo de las Américas haya decido concederle el Premio Bravo al Líder Innovador por su papel en la "promoción de política públicas que han mejorado la eficiencia gubernamental y la vida de millones de panameños", como señaló el comunicado en el que se anunció los ganadores de este año.

Destacó que el Gobierno de Panamá, encabezado por el presidente Juan Carlos Varela, "realmente" está "promoviendo cambios reales internamente y en la región".

En este sentido que el Gobierno de Panamá está especialmente comprometido con la Agenda 2030, como lo estuvo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus antecesores, adoptados como una normativa nacional mediante Decreto Ejecutivo.

Subrayó también que Panamá no solo adoptó el Índice de Pobreza Multidimensional, que sirve para identificar y medir las principales carencias del país con vistas a diseñar políticas sociales, sino que ha creado un Índice de Pobreza Multidimensional infantil, "completamente innovador en la región".

En materia de igualdad de género mencionó que Panamá fue el primer país en toda América Latina y el Caribe en adherirse a la Coalición Global de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres.

Además anunció que el Gobierno está implementando un proyecto del Sello de Igualdad para Empresas y recordó que Panamá cuenta desde 2017 con una ley que establece la participación del 30 % de mujeres como mínimo en las juntas directivas estatales y mixtas, incluido los sectores de la banca, seguros y valores.

"Lo importante es que desde posiciones de liderazgo en el sector público, privado y la sociedad civil estemos comprometidos con promover esfuerzos encaminados a eliminar esa gran desigualdad que afecta a América Latina, que se valore la importancia del trabajo colaborativo y que impulsemos desde nuestros espacios la consecución de los ODS", subrayó.

VP @IsabelStMalo participates in the @ASCOA Symposium, where she will intervene at panels to speak about investment promotion, gender equality and inclusion in #Panama. More than 400 leaders of the Americas are participating in this meeting. https://t.co/y2Db6MuBJx