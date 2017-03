Vicepresidente venezolano anuncia que demandará a Luis Almagro

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró este martes que demandará ante instancias internacionales al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por afirmar que le congelaron 3.000 millones de dólares por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Me acusó a mí, y no es a mí, es al gobierno, a la revolución, al pueblo, de que supuestamente me congelaron 3.000 millones de dólares (...). No solo en el terreno político lo vamos a enfrentar, he sido autorizado por el presidente Nicolás Maduro: lo voy a demandar internacionalmente", dijo el funcionario en una marcha en Caracas.

El Aissami lideró una movilización "anti-injerencista" del chavismo en Caracas, en rechazo a la reunión de este martes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación de Venezuela.

El debate se dio a solicitud de 18 de países -entre ellos Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos y México-, luego que Almagro planteara el 14 de marzo en un informe entregado al Consejo Permanente suspender a Venezuela de la OEA si no realiza elecciones generales en breve.

Los comicios presidenciales están previstos para diciembre de 2018, mientras que los de gobernadores, que debieron realizarse a fines de 2016, fueron aplazados para este año sin que aún se haya fijado una fecha.

"Lo voy a demandar para que vean quien miente, sinverguenza, mentiroso, manipulador, descarado, mafioso. Tú sí eres un tarifado y mercenario del imperialismo, sicario, jalabola (adulador)", agregó el vicepresidente dirigiéndose a Almagro.

El pasado 13 de febrero, el Departamento del Tesoro estadounidense calificó a El Aissami como un "prominente narcotraficante" y congeló todos los activos y bienes que puedan poseer en Estados Unidos él y un empresario venezolano a quien señala como testaferro.

Pero el funcionario niega que tenga posesiones allí, o que siquiera haya pisado suelo estadounidense, y aseveró que un estudio jurídico asumió su defensa.