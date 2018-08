635x357 Virginia: Niegan abusos en centro de inmigrantes. MICHAEL BIESECKER (Associated Press)

Una revisión al trato que reciben los jóvenes migrantes en un centro de detención de Virginia confirmó que la instalación utiliza técnicas de control que pueden incluir atar a los menores a una silla y cubrirles la cabeza con sacos.

Sin embargo, los investigadores concluyeron que el duro trato descrito por los inmigrantes en el Centro de Detención Shenandoah no cumplía con el umbral legal de abuso o negligencia del estado, de acuerdo con una copia de los hallazgos, publicada el lunes por el Departamento de Justicia Juvenil de Virginia y obtenida por The Associated Press.

Las autoridades hicieron varias recomendaciones para mejorar las condiciones en esa instalación, como contratar más empleados bilingües y una mejor revisión para proporcionar cuidados a los detenidos que padecen problemas de salud mental.

El gobernador de Virginia Ralph Northam ordenó la pesquisa en junio, horas después de que la AP publicó los relatos de menores de edad, quienes dijeron que fueron esposados, encadenados y víctimas de palizas en la instalación, ubicada cerca de Staunton, Virginia. También describieron que fueron desnudados y colocados en aislamiento, a veces sujetados a sillas con sacos sobre la cabeza.

Los investigadores estatales dijeron que no pudieron entrevistar a los jóvenes inmigrantes que hicieron declaraciones juradas en las que indicaron que fueron abusados gravemente. Aquellos que hicieron las primeras denuncias como parte de una demanda colectiva federal interpuesta en noviembre de 2017 fueron trasladados a otras instalaciones o deportados a sus países de origen luego de la resolución de sus casos de inmigración.

Hannah M. Lieberman, abogada para la organización Washington Lawyers Committee for Civil Rights and Urban Affairs y que representa a los jóvenes latinos, dijo que el informe estatal no desmiente las acusaciones de abuso hechas por sus clientes. Agregó que el caso legal contra la instalación procederá.

Los incidentes descritos en declaraciones juradas por parte de seis jóvenes hispanos supuestamente ocurrieron entre 2015 y 2018, bajo los gobiernos del expresidente Barack Obama y del actual mandatario Donald Trump.

Aunque los menores fueron encarcelados en instalaciones similares a una prisión, los jóvenes detenidos bajo cargos administrativos de inmigración no han sido condenados por ningún crimen. La Oficina de Reubicación de Refugiados supervisa el cuidado de los niños inmigrantes que están detenidos en instalaciones federales.