Vizcarra afirma que no permitirá amenazas del fiscal general "ni de nadie"

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó que no permitirá amenazas, ni del fiscal general peruano, Pedro Chávarry, con quien mantiene un enfrentamiento, "ni de nadie".

El mandatario se expresó así en una entrevista publicada hoy por el diario Perú21, en donde salió al paso de las amenazas que Chávarry vertió ayer al asegurar que tramitará "46 denuncias" que tiene en contra del presidente después de que éste le pidiera dar un paso al costado para aclarar las denuncias de corrupción que pesan sobre él.

"Yo no voy a permitir amenazas ni de él ni de nadie", enfatizó Vizcarra y señaló que tiene "una trayectoria intachable, en la actividad pública y privada".

Reiteró que, por ese motivo, no le permitirá a Chávarry "que amenace, porque está aprovechándose del cargo y con esa actitud está demostrando que no es una persona idónea para el puesto".

El gobernante aseguró, sin embargo, que aceptará cualquier investigación que se le inicie y dijo que todas las acciones de su gestión han estado regidas "por las normas y los procedimientos".

Chávarry amenazó este martes con tramitar "46 denuncias" que tiene contra Vizcarra, que fueron presentadas cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua entre 2011 y 2014.

Horas antes, el jefe de Estado había señalado que el país necesita de un Ministerio Público liderado por un fiscal "libre de cualquier duda o cuestionamiento" y por eso pidió que Chávarry de "un paso al costado" por sus presuntos nexos con una gran red de corrupción judicial conocida como "Los Cuellos Blancos".

Chávarry asumió el cargo en julio, cuando ya se conocían sus vínculos con "Los Cuellos Blancos", una red de tráfico de influencias, favores y prevaricación en la Judicatura, en la que participaban magistrados, fiscales y políticos.

A pesar de las críticas, sigue en el cargo gracias a la Junta de Fiscales Supremos, aunque afronta un proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, en la que se ha recomendado su destitución e inhabilitación por 10 años.

Vizcarra también se refirió en la entrevista a su choque con el Congreso de Perú y afirmó que aplicar la opción constitucional de cerrarlo "es la última instancia" que contempla, tras haber sido retado a hacerlo por legisladores opositores si no se aprueba la reforma política y de la Judicatura que ha planteado.

"El cerrar el Congreso no es algo que pensamos como una medida inicial, el cierre es la última instancia, si no se da la confianza y no se permite la gobernabilidad", remarcó.

Los parlamentarios opositores Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaúnde retaron el martes a Vizcarra a cerrar el Congreso, después de que éste le pidiera al Legislativo que cumpla con los plazos para aprobar la reforma que ha presentado.

Al respecto, Vizcarra aclaró en Perú21 que los cuatro proyectos que ha planteado no son "la varita mágica que va a solucionar todos los problemas" de su país.

"Es el inicio de una reforma que va a dar lugar a instituciones fortalecidas que generen la confianza de la población", sostuvo antes de decir que, por ese motivo, planteó la cuestión de confianza ante el Congreso y "no es el Poder Ejecutivo" sino "la población la que quiere el cambio".

El gobernante también descartó "completamente" cualquier posibilidad de volver a postular en las elecciones presidenciales peruanas de 2021.

"Así que tengan la seguridad de que hasta el 28 de julio de 2021 estaré dedicado completamente al Gobierno. Yo garantizaré que haya una sucesión democrática de la cual solo participaré como ciudadano, pero no como candidato", concluyó.