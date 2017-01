WikiLeaks ofrece recompensa por filtración de documentos de la administración Obama

Wikileaks ofreció el martes una recompensa a quienes filtren documentos de la Casa Blanca antes del fin del mandato del presidente Barack Obama, anunció la organización en un mensaje difundido por Twitter.

Por su parte, el australiano Julian Assange, fundado de Wikileaks, actualmente refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, reafirmó que Rusia no estaba detrás de los mails de Hillary Clinton filtrados por la organización.

"Aviso a los administradores informáticos: ¡No dejen a la Casa Blanca destruir de nuevo la historia de Estados Unidos! ¡Copien los documentos ahora y envíenlos a Wikileaks cuando quieran!, exhortó un tuit de la organización especializada en la revelación de documentos secretos.

"Ofrecemos una recompensa de 20.000 dólares por cualquier información que permita la detención o el desenmascaramiento de cualquier agente de la administración Obama que haya destruido documentos importantes", indicó el mensaje.

We are issuing a US$20,000 reward for information leading to the arrest or exposure of any Obama admin agent destroying significant records. pic.twitter.com/kRRP246uGo