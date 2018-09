Zoológico protege animales antes de la llegada de Florence

Mientras 1,7 millones de personas recibían la orden de desalojo por la llegada del huracán Florence, los trabajadores del Zoológico de Carolina del Norte trataban de ver qué hacer con los 1.600 animales del parque.

Los empleados del inmenso zoológico ubicado cerca de Asheboro trasladaron apuradamente a elefantes, jirafas, chimpancés y cientos de otros animales a instalaciones cerradas para protegerlos del viento y la lluvia que traerá la tormenta.

La portavoz Diane Villa dijo que los bisontes, ciervos canadienses y otros animales grandes serán recluidos en espacios cercados porque a ellos no les gusta estar encerrados.

Pero otros animales serán recluidos en graneros.

Un equipo formado por guardianes, veterinarios y guardabosques se quedará con los animales en el zoológico mientras pasa la tormenta.

En el parque de animales, ubicado a 120 kilómetros (75 millas) al oeste de Raleigh, los animales generalmente tienen bastante espacio donde estar. Tiene 202 hectáreas (500 acres) para sus animales, lo cual lo hace el zoológico con el hábitat natural más grande del mundo donde se puede apreciar a los animales, dijo Villa.

"La mayoría de estos animales no saben cómo cuidarse a sí mismos", dijo Villa.

Agregó que están metiendo a instalaciones cerradas a animales que les preocupan, como dos chimpancés, Ruthie y Nori, que necesitan medicamentos cada tantas horas. Dos guardianes se quedarán cerca de los animales para asegurarse de que reciban su medicina a tiempo.

El zoológico también planeaba cambiar de lugar 33 jaulas con aves como buitres, lechuzas, loros y un cóndor de los Andes.

Los trabajadores se quedarán en cuatro instalaciones diferentes.

El zoológico planea estar cerrado hasta el viernes.

Because of forecasted Hurricane Florence, the North Carolina Zoo will be closed to the public today, September 13 - Sunday, September 16. From all of us here at the #NCZoo, please stay safe during the storm! pic.twitter.com/AcMeHMJjF8