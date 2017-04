Dos adultos muertos en ataque a escuela en California

Dos personas murieron el lunes en una escuela primaria de la ciudad californiana de San Bernardino, en lo que la policía calificó de "asesinato-suicidio".

"Dos adultos fallecieron en un salón de clase, que se cree fue un asesinato-suicidio. Creemos que el sospechoso cayó y ya no hay amenaza", escribió el jefe de policía Jarrod Burguan en Twitter, agregando que otras dos personas, probablemente estudiantes, resultaron heridas y fueron llevadas a un hospital.

En lo inmediato no estaba claro si el atacante está entre los muertos.

"Hay dos heridos, posiblemente estudiantes. Llevados a hospitales locales, condición desconocida", agregó el oficial.

Estudiantes de la North Park Elementary School eran transportados a una escuela secundaria cercana "por seguridad", dijo Burguan.

San Bernardino está situada a una hora de automóvil del este de Los Angeles. Esta ciudad ya había sido escenario de un atentado de inspiración islamista en diciembre de 2015, en el que murieron 14 personas y otras 22 resultaron heridas.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017



There are two wounded, possible students. Taken to local hospitals, condition unknown — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017