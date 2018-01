Los aplausos de Trump provocan burlas en internet

Los repetidos aplausos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión provocaron diversión y mofas en medios sociales.

Los aplausos de Trump durante su discurso del martes por la noche pudieron una y otra vez cuando las cámaras se apartaban del presidente para mostrar a legisladores y otras personas mostrando distintos grados de aprobación a sus palabras.

Usuarios de Twitter mostraron videos en los que se veía al presidente aplaudiéndose y algunos señalaron que se había convertido en una molesta distracción. Otros se preguntaron por qué seguía el mandatario aplaudiéndose a sí mismo.

En Washington, en la propia Cámara de Representantes, la mayoría republicana inició varias rondas de entusiastas aplausos durante el discurso. Los demócratas, por su parte, ofrecieron un breve aplauso de cortesía a Trump a su entrada en la sala, pero en gran parte mantuvieron el silencio durante su intervención.

