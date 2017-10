Un "depredador en internet" británico confiesa un centenar de infracciones

Un científico británico se declaró culpable de 137 infracciones penales cometidas en internet, entre ellas la incitación a violar a un niño de cuatro años, indicó este lunes la agencia nacional de criminalidad (NCA).

Matthew Falder, de 28 años, se apodaba "evilmind" y "666devil" en internet, y se hacía pasar por una mujer, una artista, para acercarse a sus víctimas y pedirles que le mandaran fotos de ellas desnudas o parcialmente desnudas.

De este modo chantajeó a un gran número de sus 50 víctimas, que iban desde niños hasta treintañeros, y difundió y comentó imágenes humillantes de ellos en la red.

"El objetivo era humillar a las víctimas", explicó la NCA.

Falder también filmó a conocidos suyos mientras se duchaban tras haber instalado cámaras ocultas en distintos lugares.

"En 30 años de trabajo nunca he visto infracciones tan horribles, cuyo único objetivo era provocar sufrimiento y dolor", comentó el agente Matt Sutton, citado por la NCA.

"Era una investigación muy compleja sobre un depredador en línea prolífico que desde hacía años pensaba poder escapar de la ley y explotar sexualmente y de manera sádica a víctimas vulnerables", añadió.

El geofísico, diplomado de la prestigiosa universidad de Cambridge, y empleado en un postdoctorado en la Universidad de Birmingham, fue detenido en su lugar de trabajo en junio. Este lunes reconoció los hechos durante una audiencia judicial.

