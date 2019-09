Cuatro desaparecidos por naufragio frente a costa de Georgia

Cuatro personas están desaparecidas luego que naufragó una embarcación frente a la costa de Georgia, informó el domingo la Guardia Costera.

El buque de carga Golden Ray zozobró el domingo en la bahía conocida como St. Simon Sound.

En total había 23 tripulantes y un capitán a bordo, dijo el servicio guardacostas. Todos menos cuatro tripulantes han sido evacuados de la nave de 656 pies de eslora.

La Guardia Costera informó que recibió la llamada de auxilio a eso de las 2 de la madrugada y que ha abierto una investigación.

Las autoridades establecieron un perímetro de exclusión alrededor del buque y no se permite el acceso a nadie a media milla (800 metros) a la redonda del barco, que está en llamas e inclinado.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82