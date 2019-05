Más diputados serán procesados por rebelión contra Maduro, dice jefe de Constituyente

El jefe de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió este miércoles que ese organismo retirará la inmunidad a más diputados opositores para que sean procesados judicialmente por un fallido alzamiento militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Ayer me dijeron: Ya entraron otros diputados más a la lista a los que hay que allanarles la inmunidad parlamentaria. Acá no puede haber impunidad", adelantó Cabello, número dos del chavismo, en su programa en la televisora estatal VTV. El dirigente no dijo cuántos legisladores y tampoco mencionó nombres.

Hasta el momento, la Constituyente ha anulado el fuero de 14 congresistas por la rebelión que el pasado 30 de abril encabezó Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, luego de que la mayoría opositora del Legislativo declarara "usurpador" a Maduro.

Uno de ellos, el vicepresidente del Congreso, Edgar Zambrano, fue arrestado y los demás se refugiaron en sedes diplomáticas, huyeron del país o se encuentran en la clandestinidad.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó abrir juicios contra los diputados, no ha informado sobre medidas similares contra otros parlamentarios.

Guaidó ha denunciado esta ofensiva como un intento de "desmontar" el único poder controlado por la oposición en el país petrolero.

El líder opositor no ha sido acusado judicialmente por la sublevación.

Estados Unidos, el mayor aliado de Guaidó, ha advertido que detenerlo sería "el último error" de "la dictadura de Maduro". Washington ha impuesto sanciones financieras al país en su presión contra el mandatario socialista, sin descartar una eventual acción militar.

Cabello, a la vez, desestimó denuncias de la defensa de Zambrano, que sostiene que desconoce su paradero.

"Dicen: 'Tenemos 15 días que no sabemos dónde está Edgar Zambrano'. Sí saben. Está preso y bien preso", ironizó.