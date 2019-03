Unas elecciones municipales que pueden cambiar Turquía

Los colegios electorales de Turquía registran este domingo una gran afluencia ante unas elecciones municipales que podrían modificar el equilibrio de fuerzas políticas del país si se produce un cambio en las alcaldías de Ankara y Estambul.

"En este barrio, la gente se levanta tarde los domingos y desayuna tranquila, pero hoy han llegado a votar desde primera hora, la urna ya está casi llena", dijo una observadora en una mesa electoral en el distrito de Kadiköy de Estambul.

"La participación será del 90 por ciento o más", pronostica esta mujer, una previsión optimista incluso en un país donde tradicionalmente más del 80 % del censo se desplaza a las urnas.

En Kadiköy, un barrio con numerosos bares y mucha vida nocturna, la mayoría de los vecinos votan al partido socialdemócrata CHP, el mayor de la oposición, y no dudan en expresar su rechazo al islamista Justicia y Desarrollo, que gobierna Turquía desde 2002.

"Voto al CHP porque es el partido de la democracia", asegura un profesor jubilado.

"Mi voto es para el CHP, porque ¡este Gobierno tiene que irse ya!", declara otro ciudadano.

Pero no todos lo tienen tan claro: "Aquí siempre gana el CHP, pero yo no estoy nada contenta con su gestión", dice una votante acompañada por una anciana.

"Mi madre tiene 75 años y no puede dormir con la música de los bares hasta las cuatro de la mañana", lamenta la mujer.

"Yo he votado al AKP", dice por su parte, orgulloso, Necati, de 67 años. "Es el partido de nuestro futuro porque tiene un gran líder", añade en referencia al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que ha protagonizado la campaña del AKP, pese a no ser candidato.

Necati rechaza rotundamente ser tildado de "votante religioso".

"Yo tengo una tienda de alcohol. No soy conservador. Pero el AKP no se mete en la vida de la gente. Prohíben el 'botellón' en la calle y no dejan vender alcohol tras las diez de la noche, pero los bares están abiertos hasta la hora que quieras, y así está bien".

A diferencia de otras citas electorales, esta vez en ciudades como Estambul o Ankara prácticamente hay solo dos opciones para el votante: AKP o CHP, aliados cada uno con uno de los dos partidos derechistas del Parlamento, el MHP y el IYI, respectivamente.

El HDP, la formación de la izquierda prokurda, ha renunciado presentar candidatos en las grandes ciudades del oeste de Turquía, y ha pedido a sus votantes respaldar a los socialdemócratas.

"Antes votábamos al HDP, pero en aras de la unidad hemos dado el voto al CHP", dicen a Efe Can y Cera, exportador él, psicóloga ella.

En las aulas donde se depositan los sufragios visitadas por Efe se respiraba tranquilidad y respeto, pero de otros lugares llegaron noticias de incidentes violentos.

En un colegio cercano, una persona resultó herida en un enfrentamiento con arma blanca y disparos al aire.

Más tensa es la situación el sureste del país donde casi cada cita con las urnas da lugar a alguna reyerta con víctimas mortales, normalmente en municipios menores y entre familias ya de por sí enfrentadas, que luchan por un puesto de representación política.

En esta jornada ya se contabilizan dos muertos y seis heridos en tres provincias surorientales.

En el caso más grave, en Malatya, las víctimas eran miembros del partido religioso Saadet, con un ideario cercano al AKP pero aliado con el CHP, mientras que en otros incidentes se enfrentaron candidatos a delegados locales de barrio, sin adscripción a partidos.